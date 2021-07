Klarer, härter, schärfer

"Wir sind so die letzte halbe Generation, die noch entscheiden kann, ob die künftigen Generationen noch in relativ geordneten Bahnen stattfinden", sagt Professor Dr. Volker Quaschning von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Noch könne Deutschland seinen Beitrag leisten, um den Klimawandel aufzuhalten. Doch die Bundesregierung will sich bis 2050 Zeit lassen, um den CO2-Ausstoß auf Null zu senken.