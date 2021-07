Verseuchte Umwelt

Mehr als 600 000 Tonnen davon werden allein nach Deutschland exportiert. Das hat Folgen: Die riesigen Mengen lassen sich nur anbauen, wenn der Boden kräftig gewässert, gedüngt und gespritzt wird. So fließen Nitrate und Pestizide in das Mar Menor, eine riesige Lagune am Rande der Felder und Europas größtes salzhaltiges Binnengewässer.



Im vergangenen Oktober starben Fische, Muscheln sowie Krebse. Algen zersetzten sich und sonderten Giftstoffe ab, der See kippte um. Umweltschützer verlangen eine deutliche Einschränkung des Anbaus, bisher vergeblich. Stattdessen entstehen immer neue Felder, oft sogar illegal.