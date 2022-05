Wohnungslose EU-Bürger in Deutschland

Wohnungslose EU-Migranten prägen inzwischen in vielen deutschen Städten das Bild der Straßenobdachlosigkeit. Sie arbeiten häufig in prekären Jobs, die kaum einer in Deutschland noch machen will. Die meisten kommen aus Rumänien, Bulgarien oder Polen – und in der Hoffnung, dass ihnen der Arbeitsmarkt in Deutschland eine Chance auf ein besseres Leben ermöglicht. Doch viele scheitern und landen trotz der europäischen Freizügigkeit schnell auf der Straße, da EU-Arbeitsmigranten von Sozialleistungen weitgehend ausgeschlossen sind.