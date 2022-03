Zum Tod von Leon Schwarzbaum

Lange hatte er gehofft, dass all das Leid nicht vergebens war. Später musste er miterleben, wie in Deutschland wieder offen gegen Juden gehetzt: "Die Menschen haben nicht gelernt - nein, leider nicht!", das war seine bittere Bilanz. Und trotzdem wollte Leon Schwarzbaum nicht aufgeben. Mahnen und erinnern, an seine in Auschwitz ermordeten Eltern und all die anderen Opfer des Holocaust. Leon Schwarzbaum wollte keinen Hass, er wollte Gerechtigkeit", sagt der geschäftsführende Vizepräsident des Auschwitz Komitees, Christoph Heubner. Er sei in den letzten Jahrzehnten seines Lebens zu einem der wichtigsten zeitzeugen der Shoa geworden.