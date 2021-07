Ein Thema, zwei Perspektiven

"Für & Wider – Die ZDF-Wahlduelle" laden jeweils zwei Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker in die Industriekulisse des Vollgutlagers in Berlin Neukölln, um an sieben Abenden über die großen Wahlkampfthemen zu diskutieren. Das Besondere: In jeder Sendung sind zusätzlich zwei Publikumsgruppen vertreten, die das jeweilige Thema aus zwei unterschiedlichen Perspektiven betrachten und wichtige Pole in der aktuellen Diskussion bilden. Die Moderationsteams Dunja Hayali und Andreas Wunn sowie Shakuntala Banerjee und Daniel Pontzen werden sie immer wieder in die Diskussion einbeziehen, um den politischen Gästen Rückmeldungen von Menschen aus dem richtigen Leben zu geben, die unmittelbar von den Themen betroffen sind.