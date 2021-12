Legalisierung von Cannabis – was der Staat jetzt beachten muss!

In der neuen Folge Kontext schaut Aminata Belli zurück auf die letzten Jahrzehnte der deutschen Drogenpolitik - und nimmt dabei nicht nur historische, sondern auch auf internationale Prozesse unter die Lupe. Denn schließlich ist Cannabis in Ländern wie den Niederlanden schon seit Jahren legal - oder etwa doch nicht? Kann Deutschland in Zukunft etwas von diesen Ländern lernen? Was spricht für - und was gegen die Legalisierung?