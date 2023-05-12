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Türkiye'nin kader seçimi: İktidarın sahibi Erdoğan kim?

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yirmi yıldır iktidarda ve öyle de kalmak istiyor. Göreve geldiğinden bu yana büyük bir iktidar aygıtı inşa etti ve şimdi de bunu kontrolü altında tutmak için elinden geleni yapıyor. Peki bunu nasıl başardı?

Videolänge:
14 min
Datum:
12.05.2023
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Şubat ayındaki depremlerin ardından Türkiye'de olağanüstü hâl ilan edildi, buna rağmen seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yirmi yıldır iktidarda ve öyle de kalmak istiyor. 

Göreve geldiğinden bu yana büyük bir iktidar aygıtı inşa etti ve şimdi de bunu kontrolü altında tutmak için elinden geleni yapıyor. Peki bunu nasıl başardı? Ve önümüzdeki seçimlerde tekrar kazanma ihtimali nedir?

Bunu Kontext bu bölümünde öğreneceğiz.

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