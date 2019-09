"Das ist nur ein Zwischenstand"

„Das ist ein Ausdruck der Tatsache, dass wir mitten im Prozess der Erneuerung stehen“, sagte die Parteichefin am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „maybrit illner“ mit Blick auf aktuelle Umfragen, wonach selbst eine große Mehrheit der Unions-Anhänger nicht glaubt, dass sie die CDU erfolgreich in die Zukunft führt. Nachdem Anfang des Jahres die Migrationsfrage geklärt worden sei, werde nun das Konzept zum Klimaschutz, zur Weiterentwicklung der sozialen Marktwirtschaft und vieles andere erarbeitet. „Diese Partei ist in einem Umbruch, sowohl personell mit Blick auf Angela Merkel, als auch inhaltlich“, betonte Kramp-Karrenbauer. Dieser Umbruch werde erst „seit wenigen Monaten“ vorangetrieben. „Und deswegen ist das ein Zwischenstand.“ Entscheidend sei, „was am Ende, etwa in Form des neuen Grundsatzprogramms, für die CDU herauskommt und was getragen wird.“