Wählerauftrag mit Seehofer erfüllen

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat sich im innerparteilichen Streit um Horst Seehofer klar hinter den Parteichef gestellt. Seine Partei stehe vor der schwierigen Herausforderung, in Berlin eine Koalition zu schaffen, sagte Dobrindt am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. Dafür gebe es einen Wählerauftrag, den die CSU „mit Horst Seehofer erfüllen“ werde. Scharf kritisierte der Landesgruppenchef die in der Partei schwelende Personaldebatte. Kollegen, die sich während des gesamten Wahlkampfes nicht zu Wort gemeldet und „sich selber aus der Verantwortung gezogen“ hätten, sollten nicht nach der Wahl Vorwürfe verteilen, sagte er mit Blick auf den CSU-Politiker Peter Gauweiler. Dieser hatte Seehofer in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ (Freitagausgabe) indirekt zum Rücktritt aufgefordert.