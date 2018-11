Alice Weidel hat nichts gewusst

AfD-Chef Alexander Gauland sieht in der Spendenaffäre weiter keinen Anlass für einen Rücktritt seiner Parteikollegin Alice Weidel. „Nein, ich fordere nicht den Rücktritt von Alice Weidel“, sagte der Parteivorsitzende am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. Jeder Pfennig der beiden in Frage stehenden Großspenden an den Bodensee-Kreisverband der Partei sei zurücküberwiesen worden. Gauland, der gemeinsam mit Weidel auch die AfD-Bundestagsfraktion führt, räumte Fehler im Umgang mit den Spenden ein. Diese seien „von dem Kreisverband, von dem Schatzmeister, wahrscheinlich auch vom Schatzmeister von Baden-Württemberg“ gemacht worden. Richtig sei, dass die Geldeingänge dem Bundestag hätten angezeigt und sofort zurückgezahlt werden müssen. „Frau Weidel war im Wahlkampf, sie hat diese Kenntnis nicht gehabt“, betonte Gauland.