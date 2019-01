Politik | maybrit illner - Kurden nicht unter Generalverdacht stellen

Der Vorsitzende der Kurdischen Gemeinde, Ali Ertan Toprak, forderte, die Kurden in Deutschland nicht unter Generalverdacht zustellen. Er beklagte, dass in der Diskussion der völkerrechtswidrige Angriff der Türkei in Syrien in den Hintergrund gedrängt …