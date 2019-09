Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will an der so genannten schwarzen Null im Bundeshaushalt festhalten. Keine Schulden zu machen sei „eine Errungenschaft“, sagte der Minister in der ZDF-Sendung „maybrit illner“.

Beitragslänge: 1 min Datum: 26.09.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 26.12.2019