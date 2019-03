Peter Altmaier bei "maybrit illner"

Altmaier erklärte, er habe mit der Vorstellung der Strategie „ganz bewusst auch provozieren wollen“. Er finde, dass Deutschland und Europa die in dem Papier angesprochenen Fragen diskutieren müssten. Das werde in einem „breiten Prozess“ geschehen. Er selbst werde das mit Vertretern aus allen europäischen Ländern, mit dem Europaparlament und der Europäischen Kommission tun. Zweimal werde er zudem in diesem Halbjahr noch nach China reisen, um „auch in Peking über diese Strategie zu diskutieren“. Dass in Peking, Washington, Paris und Madrid „alle plötzlich über dieses Thema diskutieren“, sei ein guter Anfang.