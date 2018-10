Andreas Rödder bei "maybrit illner spezial"

Wofür gibt es denn Staaten wenn nicht, um den Bürger zu schützen? In diesem Sinne müssen die Staaten das Vertrauen ihrer Bürger gewinnen. Wenn der Rechtsstaat seine Glaubwürdigkeit verliert, hat das Land ein echtes Problem. So argumentierte Andreas Rödder, Historiker, Professor für Neueste Geschichte an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz bei "maybrit illner spezial"