Vor dem Verharren in einem „Lagerdenken“ warnte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). „Dieses Lagerdenken gibt es nicht mehr“, sagte Laschet. In mehreren Ländern regierten Koalitionen, die gar keinem Lager mehr zuzurechnen seien. „Wenn man in Berlin mal so regiert wie vor Ort, wird auch hier die Stimmung wieder besser“, sagte Laschet. Die Diskussion um die Ausrichtung der Union kommentierte der CDU-Politiker mit der Bemerkung, die „konservative Revolution“ sei abgesagt und „die Bundeskanzlerin ist nicht links. Punkt.“