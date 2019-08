"Importstopp für Soja und Rindfleisch von neuen Brandrodungsflächen"

Anders als das von der EU mit südamerikanischen Staaten verhandelte Mercosur-Abkommen wäre ein Einfuhrstopp „ein massives Druckmittel – auch auf Herrn Bolsonaro“, sagte Baerbock am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. Wie andere Freihandelsabkommen auch kranke der Mercosur-Vertrag daran, dass Klimaschutzstandards, Nachhaltigkeitskriterien und Menschrechtstandards nur im freiwilligen Teil verankert und nicht einklagbar seien. Handel dürfe jedoch nicht auf „immer mehr“ ausgelegt, sondern müsse fair sein. Klimaschutz und soziale Standards müssten verbindlich eingehalten werden. „Das bedeutet für mich: Dieses Abkommen kann so nicht geschlossen werden“, sagte die Grünen-Vorsitzende.