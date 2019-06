"Wir sind nicht handlungsunfähig"

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) möchte die Befugnisse des Verfassungsschutzes ausweiten und rechtsextreme Gefährder künftig länger als bislang möglich beobachten lassen. „Ich halte eine Löschungsfrist von fünf Jahren bei solchen Leuten in der heutigen Sicht für problematisch“, sagte Herrmann am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „maybrit illner“ mit Blick auf den Fall des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Die Akte des mutmaßlichen Mörders war vor einigen Jahren aufgrund des Datenschutzes geschlossen worden.