"Mehrheit für zweites Referendum möglich"

In Großbritannien stehen die Zeichen laut dem Labour-Abgeordneten Ben Bradshaw auf ein zweites Brexit-Referendum. „Das ist der einzige Ausweg aus dieser Krise“, sagte Bradshaw am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „maybrit illner“ mit Blick auf britische Medienberichte, wonach Premierministerin Theresa May nun offen sei für eine zweite Volksabstimmung.