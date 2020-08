"Es geht darum wie demonstriert wird"

Die Einschränkung von Demonstrations- und Meinungsfreiheit sei „keine Kleinigkeit“, betonte die Vorsitzende des Ethikrates, Alena Buyx. Wann immer eine solche Entscheidung falle, müsse man „ganz genau hinschauen“. Es gehe nicht darum, wer demonstriere, wofür oder wogegen demonstriert werde, sondern allein darum, wie demonstriert werde. Die in Berlin erwarteten 20 000 Menschen wollten „nicht irgendwo im Nirgendwo“ auf die Straße gehen, sondern in einer dicht bevölkerten Großstadt. Die Berliner Behörden seien zu dem Schluss gekommen, dass sich die Demonstranten absehbar nicht an die geltenden Pandemie-Regeln halten würden. Wenn dem so wäre, ginge „von dieser Gruppe eine Gefahr aus für die Leute in Berlin“, betonte Buyx.