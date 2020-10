Wenn der Test valide sei, strebe man an, „sehr schnell, unmittelbar eine repräsentative Stichprobe zu machen“, sagte Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. Ziel sei ein Überblick, wie groß der Anteil der Menschen in der Bevölkerung ist, die Antikörper gegen das Virus haben. Einen Test auf Antikörper im Blut gebe es schon, er sei „aber noch nicht so genau, wie wir ihn brauchen“.