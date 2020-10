"Blackrock ist nicht unser neuer Partner"

Fridays-for-Future-Aktivistin Carla Reemtsma sieht in Blackrock nicht „den neuen Partner" im Kampf gegen die Klimakrise: „Jemand wie Blackrock wird im Zweifelsfall – wenn es ökonomisch wieder Sinn macht – trotzdem dabei bleiben, in so was zu investieren.“

something 23.01.2020 Video leider nicht mehr verfügbar Video herunterladen