Ich fand die Worte der Kanzlerin richtig, würde mir aber auch wünschen, dass dem Taten folgen Cem Özdemir

Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hat die Bundesregierung aufgefordert, konsequenter auf die Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien zu reagieren. „Ich fand die Worte der Kanzlerin richtig, würde mir aber auch wünschen, dass dem Taten folgen“, sagte der frühere Parteichef am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“ mit Blick auf die jüngste Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Die einzige Sprache, die der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verstehe, sei wirtschaftlicher Druck.