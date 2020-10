Die FDP ist unter der Voraussetzung eines Einwanderungsgesetzes offenbar bereit, ihre ablehnende Haltung zum Familiennachzug für Flüchtlinge zu lockern. Wenn Deutschland „dereinst ein Einwanderungsgesetz“ habe, das die schnelle Abschiebung illegal Gekommener ermögliche, könne man „über den humanitären Familiennachzug ganz anders nachdenken als jetzt“, sagte FDP-Chef Christian Lindner am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. Gegenwärtig müsse die Akzeptanz für eine humanitäre Politik auch dadurch aufrechterhalten werden, dass „wir die Grenzen dessen, was die Menschen zu leisten in der Lage sind, genauer beachten“. In einem Zeitungsinterview hatte Lindner zuvor noch die Flüchtlingspolitik der Grünen als „Konjunkturprogramm für die AfD“ genannt.