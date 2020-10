"Wir können allen Firmen helfen"

Auf die Frage, welchen Unternehmen zuerst geholfen werde, sagte Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“: „Gott sei Dank haben wir diese schwierige Entscheidung nicht zu treffen. Schlichtweg, weil wir genug Geld haben. Wir können allen helfen und wir werden es auch.“ Zeitweise Beteiligungen des Bundes an Firmen seien vorstellbar, ständen aber im Moment nicht an. Der Finanzminister kündigte an, die Maßnahmen, die er am Freitag gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zur Unterstützung der Wirtschaft vorschlagen werde, hätten eine „hohe Deckungsübereinstimmung“ mit den Forderungen von Wirtschaftsexperten.