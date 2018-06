Es ist das etwas andere Heim. Haus Rheinaue in der Nähe von Freiburg. Christiane Molls Vater ist an Demenz erkrankt. Ursprünglich wollte die 44-Jährige Lehrerin ihren Vater unbedingt zuhause pflegen. Doch das Hausgemeinschaftskonzept hat sie überzeugt. Hier kann sie wählen welche Aufgaben sie weiterhin für ihren Vater übernehmen will.