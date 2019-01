Ich hatte mir nichts vorzuwerfen

Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel berichtete seit 2015 als Korrespondent für die „Welt“ aus der Türkei. Davor arbeitete er bei der „Taz“. Geboren und aufgewachsen ist er in Flörsheim, Hessen. Er hat sowohl den deutschen als auch den türkischen Pass. Am 14. Februar 2017 stellte er sich der türkischen Justiz, die ihn gesucht hatte. Seit einer Vernehmung am 27.2.2017 saß er in Untersuchungshaft. Der Richter begründete seinen Beschluss mit Artikeln, die Yücel zum Putschversuch und zum Kurdenkonflikt verfasst hatte. Vorgeworfen wird ihm u.a. „Terrorpropaganda“.