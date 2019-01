Die stellvertretende Fraktionschefin der Grünen, Kerstin Andreae, sieht keine Möglichkeit für ein Nachgeben ihrer Partei in der umstrittenen Frage des Familiennachzugs. „Natürlich will keiner die Zustände von 2015, das ist völlig klar“, sagte Andreae am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. Man rede aber nicht mehr von einer Million Menschen. „Wir reden von 60 000 bis 100 000 Leuten“