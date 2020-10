"Krise bei Tarifverhandlungen in der Pflege berücksichtigen"

Angesichts der Lage müssten die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche und die Gewerkschaft ver.di überlegen, was „der richtige Wert“ und was „die richtige Entscheidung“ seien, sagte Giffey am Sonntag in der ZDF-Sendung „maybrit illner spezial“. Abgeschlossen werden solle der Tarifvertrag im Mai. Danach könne und wolle Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) den Abschluss als allgemein verbindlich für die ganze Bundesrepublik erklären.