Gabriel fordert chinesischen Druck auf Nordkorea

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat China aufgefordert, durch Druck auf Pjöngjang zur Lösung des Nordkorea-Konflikts beizutragen. Für den „Wahnsinn“ in der Region seien auch die mitverantwortlich, die Einfluss auf Diktator Kim Jong-Un haben, sagte Gabriel am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“ und fügte hinzu: „Und das ist vor allen Dingen China.“