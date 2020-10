"Auf Rücknahme deutscher IS-Terroristen vorbereiten"

Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber lehnt dies strikt ab: „Ich möchte diese Menschen nicht in Deutschland haben, auch nicht in Europa haben.“ Die Europäische Union solle sich „bemühen, mit den Gebieten, in denen die Terroristen gewütet haben, Lösungen zu finden, sie dort unterzubringen“. Mit „entsprechender Kreativität“ sei dies auch möglich. „Ich finde es nicht gut, dass wir schon vorneweg politisch eine Einladung aussprechen“, stellte Weber klar.