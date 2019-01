Mit 30 Milliarden könnten wir für alle Flüchtlinge vor Ort eine Zukunftsperspektive schaffen

Bund, Länder und Kommunen gäben dieses Jahr 30 Milliarden für eine Million Flüchtlinge in Deutschland aus. Er als Entwicklungsminister bekomme dagegen lediglich eine Milliarde zusätzlich, um den Flüchtlingen in Ihrer Heimat zu helfen. „Mit 30 Milliarden könnten wir für alle Flüchtlinge vor Ort in den Krisen- und Kriegsgebieten eine Zukunftsperspektive schaffen. Warum machen wir nicht diesen Ansatz?“, fragte Müller.