Grüne nicht grundsätzlich gegen Bamf-Untersuchungsausschuss

Der Innenausschuss zum Thema habe „gute Ergebnisse“ gebracht. „Wenn wir jetzt sagen – wie beim Fall Anis Amri – in einem halben Jahr fängt der Untersuchungsausschuss an zu arbeiten, dann reicht das jetzt nicht“, betonte der Grünen-Politiker und fügte hinzu: „Ich sage gar nicht, dass wir keinen Untersuchungsausschuss brauchen oder machen, aber jetzt vor allem muss eine schnelle Aufklärung erfolgen.“ Diese müsse auch die Frage einschließen, was das Bundesinnenministerium gewusst habe.