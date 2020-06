In der ZDF-Sendung „maybrit illner“ sagte Braun am Donnerstag, die Bundesregierung habe mit allen Beteiligten gesprochen, dass die App „an gar keiner Stelle irgendwo zu irgend einer Bedingung gemacht werden“ solle. Ihr einziger Zweck sei es, dem Nutzer bei der Einschätzung seines Ansteckungsrisikos zu helfen. Wer die anonyme Information bekomme, in der Nähe eines infizierten Menschen gewesen zu sein, könne sich an das Gesundheitsamt wenden. Ab da laufe „alles ganz normal wie in der analogen Welt auch“, sagte der Minister.