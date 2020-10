"Jeder bekommt Hilfe"

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat an die Arbeitgeber appelliert, einen Teil der bei Kurzarbeit zu hundert Prozent erstatteten Sozialbeiträge an betroffene Arbeitnehmer zurückzugeben. Er erwarte „von vielen“ Arbeitgebern, dass sie „ihren Arbeitnehmern etwas abgeben“, sagte der Minister am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. Dort, wo es Tarifverträge gebe, sei das ohnehin der Fall. Heil schließt sich damit Forderungen von Gewerkschaften an. Beschäftigte in Kurzarbeit erhalten 60 Prozent ihres letzten Einkommens, mit Kindern 67 Prozent. Wer ein so geringes Einkommen habe, dass er mit dem Kurzarbeitergeld „an den Rand der Existenz“ komme, solle ergänzende Grundsicherung bekommen. Dafür werde er in der nächsten Woche sorgen, sagte der Minister zu.