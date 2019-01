Nato-Sondertreffen zur Türkei-Krise

Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat die Nato-Staaten aufgefordert, eine gemeinsame Linie zu den „Übergriffen“ der Türkei in Syrien zu finden. Er halte es für „absolut zwingend“, ein Nato-Sondertreffen „mindestens der Außenminister, wenn nicht der Staats- und Regierungschefs“ anzuberaumen, sagte Ischinger am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „maybrit illner“.