CDU-Vize Julia Klöckner verteidigte den Status Quo in Deutschland. Die derzeit geführten Diskussionen vermittelten den Eindruck, Deutschland stehe am Abgrund, Disruption und Aufbruch würden zu „Werten an sich“ gemacht. „Wir schauen nach Frankreich und sagen, Herr Macron hat einen Aufbruch“, sagte Klöckner und fügte hinzu: „Der muss so oft aufbrechen, bis er überhaupt da hinkommt, wo wir heute stehen.“ Den Christdemokraten wichtig seien Verlässlichkeit und Stabilität.