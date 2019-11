"Grundrentenstreit ist gut"

Juso-Chef Kevin Kühnert ist über den Streit mit der Union um die Bedürftigkeitsprüfung bei der Grundrente froh. Dieser "Streit in der Sache“ zeige, dass „die großen Parteien in Deutschland unterschiedliche Positionen in wesentlichen Fragen“ haben.

Beitragslänge: 1 min Datum: 07.11.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 07.02.2020