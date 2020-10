Das am Mittwoch von der Mehrheit der Bundesländer vereinbarte Beherbergungsverbot für Reisende aus inländischen Risikogebieten ist nach Ansicht von Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) ein „klassisches Notsignal“: In der ZDF-Sendung „maybrit illner“ sagte Braun am Donnerstag, die Bundesländer mit vergleichsweise niedrigen Infektionszahlen hätten „Sorge, dass die Hotspots möglicherweise so dominierend werden, dass sie das ganze Land anstecken“.