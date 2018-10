Sacharbeit in „schicke Boxen“ packen

Dass die deutsche Sozialdemokratie das Schicksal der nahezu in der Bedeutungslosigkeit verschwundenen französischen Sozialisten erleiden könnte, hält Barley für unwahrscheinlich. In Rheinland-Pfalz läge die Partei bei 30 Prozent. Zudem sei die SPD noch immer die „bei Weitem mitgliederstärkste Partei“ in Deutschland.