Politik | maybrit illner - CDU gewinnt Wahlen nur mit Friedrich Merz

FDP-Vize Wolfgang Kubicki analysierte: „Wenn die Union Wohlbefinden haben will, wird sie Frau Kramp-Karrenbauer wählen, wenn sie Wahlen gewinnen will, wird sie Friedrich Merz wählen. Wenn sie nicht gewinnen will, find ich das auch gut.“