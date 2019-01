"Letztes Wort noch nicht gesprochen"

„Ich glaube, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist“, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. „Bis zum 29. März ist noch etwas Zeit, und nach all dem, was ich höre, ist man in London intensiv dabei, nach einem Ausweg zu suchen“, sagte Maas unter Verweis auf auf ein Telefonat mit seinem britischen Amtskollegen. Denn eines sei in Großbritannien in dieser Woche deutlich geworden: „Für einen No-Deal-Brexit gibt es auch keine Mehrheit.“