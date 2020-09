"Nur Überbringer der schlechten Nachricht“

„Das ist kein bilateraler Konflikt zwischen Deutschland und Russland“, betonte der deutsche Chefdiplomat. „Das ist ein Thema für die ganze internationale Gemeinschaft.“ Er sei „100 Prozent sicher“, dass Nawalny mit dem in Russland entwickelten Nervengift Nowitschok vergiftet worden sei, sagte Maas. Das Gift sei „nicht nur in seinem Körper, sondern auch an seinem Körper“ gefunden worden. Deutschland habe nun alles in die Wege geleitet, um die zuständige Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) in die Lage zu versetzen, dies zu überprüfen. Wenn sich der Befund bestätige, müssten die EU, die Nato und die G7 „eine angemessene und effektive Konsequenz daraus ziehen“.