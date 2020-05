„Ich bin nicht der Auffassung, dass wir zu forsch sind, sondern wir setzen eigentlich die Beschlüsse genau um, die wir gemeinsam miteinander besprochen haben“, sagte Dreyer am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. Sie betonte, auch bei der Öffnung eines Outlet-Centers in Zweibrücken würden diese Beschlüsse beachtet. Es gebe „gar keinen Grund, auf Rheinland-Pfalz zu deuten“. Die Landesregierung handle höchst verantwortungsbewusst. „Ich fühle mich nicht angesprochen mit dieser Forschheit“, betonte die SPD-Politikerin.