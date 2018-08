Sicherlich nicht der einzige

Eine „Herausforderung für die Polizei und auch für die sächsische Innenpolitik“ sieht der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Marco Wanderwitz (CDU), in der Kritik, die sächsischen Institutionen seien auf dem rechten Auge blind. Nach dem Durchstechen des Haftbefehls gegen einen der mutmaßlichen Mörder durch einen sächsischen Justizbeamten müsse nun genauer hingeschaut und intensiv gesprochen werden. „Das hat auch was mit Hygiene in einer Organisation zu tun“, sagte Wanderwitz. Er wehre sich allerdings gegen den oft in den Vorwürfen mitschwingenden „Die sind da alle so“-Verdacht.