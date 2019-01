"Umwelthilfe kann nicht Industriepolitik bestimmen"

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) hat Besonnenheit im Umgang mit der Dieselaffäre angemahnt. Die Deutsche Umwelthilfe könne „jetzt nicht die deutsche Industriepolitik alleine bestimmen“, sagte Nahles am Dienstag in der ZDF-Sendung „illner intensiv“. Die 800 000 Autobauer im Land hätten den Skandal nicht verbockt und müssten vor Arbeitsplatzverlust geschützt werden. Die Zahl der Elektroautos müsse steigen, Dieselfahrzeuge werde es dennoch weiter geben. „Unterm Strich geht es jetzt erstmal auch darum, dass wir die Arbeitsplätze in Deutschland sichern.“ Die Verursacher der Dieselmisere seien die Manager an der Spitze der Autokonzerne. Dass diese nicht in die Haftung kämen, sei ein Skandal. „Und deswegen - finde ich - müssen wir auch über die Verschärfung der Managerhaftung in diesem Land reden“, forderte die Ministerin.