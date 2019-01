Auf Handelskonflikt mit USA einstellen

Vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Präsident Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos schwört der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen die EU auf einen unnachgiebigen Kurs gegenüber Amerika ein. “Wir müssen uns einstellen auf eine neue und erstmalige Konfliktsituation“, warnte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung Maybrit Illner.