Es wird eine sehr starke Zustimmung bei den SPD-Mitgliedern geben. Olaf Scholz

Die SPD-Führung will ihre Regierungsmannschafft in der neuen Großen Koalition aufstellen, noch bevor Klarheit über das Votum der SPD-Basis besteht. Der kommissarische SPD-Vorsitzende Olaf Scholz kündigte am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „maybrit illner“ an, die SPD werde ihre Aufstellung in der Regierung in einer großen Klausur am 3. und 4. März „noch vor der Auszählung des Mitgliederentscheids“ organisieren. „Und das wird die nächsten Jahre bestimmen.“