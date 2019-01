Aber nur Angela Merkel ist ein bisschen zu wenig. Wir brauchen inhaltliche Debatte und Vielfalt auch in Personen in der Union. Paul Ziemiak

Der Vorsitzende der Jungen Union, Paul Ziemiak, dringt bei "maybrit illner" weiter auf eine personelle und inhaltliche Erneuerung der CDU. „Es ist gar keine Frage, dass wir Angela Merkel als Bundeskanzlerin und Parteivorsitzende wollen, auch die nächsten vier Jahre“, sagte Ziemiak in der Sendung. „Aber nur Angela Merkel ist ein bisschen zu wenig. Wir brauchen inhaltliche Debatte und Vielfalt auch in Personen in der Union.“