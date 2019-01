Kommt die "Rente mit 70" doch?

Bundeskanzlerin Angela Merkel bekommt in der Unions-internen Debatte um eine „Rente mit 70“ Rückendeckung vom nordrhein-westfälischen Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (beide CDU). Merkels Absage an eine „Rente mit 70“ werde „sehr lange Bestand“ haben, sagte Laumann am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „illner intensiv“.