Nach Ansicht von Grünen-Chef Robert Habeck löst insbesondere der Niedriglohnsektor „Abstiegsängste bis in die Mittelschicht hinein“ aus. Die Menschen registrierten, „dass es sie schnell treffen kann“. Bei der Einführung von Hartz IV habe es Massenarbeitslosigkeit gegeben, heute gebe es Fachkräftemangel. Das Verächtlichmachen von Nachdenken darüber, wie Zusammenhalt in einer Gesellschaft geschaffen werden kann, halte er „für nicht angemessen“. Er hoffe, „dass die Debatte weiter geht – und zwar mit Vorschlägen und Konzepten, die so groß sind wie die Herausforderungen der Wirklichkeit“, sagte Habeck.